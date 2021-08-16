В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане

Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным», — говорится в заявлении Совбеза ООН.

Отмечается, что заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) и их государства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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