«Миссис Россия» стала многодетная мать из Новокузнецка

Победительницей конкурса «Миссис Россия» в 2021 году стала 38-летняя многодетная мама из Новокузнецка Анна Филиппова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов конкурса, фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

«Миссис Россия 2021 стала 38-летняя мама из Новокузнецка Анна Филиппова (3 детей), бизнес-леди, ресторатор. Национальный титул дает право в течение года официально представлять фонд «Планета женщин» в России», — указано в сообщении пресс-службы.

В конкурсе в нескольких номинациях приняли участие 23 женщины из разных регионов России, которые получили официальные титулы в своих областях.

Ранее представительница Мексики стала «Мисс Вселенной — 2021».

Финальная пятерка состояла преимущественно из представительниц Латинской Америки — Мисс Бразилия, Мисс Доминиканская Республика, Мисс Мексика и Мисс Перу. Пятой участницей стала девушка из Индии.

Россия, как и другие представительницы славянских стран, не смогла войти в топ-21. В полуфинал вошли лишь две представительницы из Европы — англичанка и француженка.