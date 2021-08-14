Число погибших в результате наводнений в Турции выросло до 44 человек

Количество жертв в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями на черноморском побережье Турции, выросло до 44, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

«В результате наводнения погибли 36 человек в Кастамону, 7 в Синопе и 1 в Бартыне. 9 наших граждан находятся на лечении в больницах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 40 погибших. Наводнения начались в северной части Турции: пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Спасатели эвакуировали людей, которые были заблокированы в домах у русел рек, а также застряли в машинах на затопленных дорогах.

До этого несколько регионов страны охватили лесные пожары. Так, 28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, состоящие в группировке «Дети огня», заявили, что именно они стоят за многочисленными лесными пожарами на курортах страны.