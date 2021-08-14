В Белоруссии заявили, что польские пограничники доставили к границе избитого мигранта

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого мигранта. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы.

«Польские пограничники переняли стиль работы своих коллег из Литвы: очередной избитый беженец был доставлен к белорусской границе», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Он обратился к белорусским пограничникам, не получив помощи от польских силовиков.

Отмечается, что пограничники Белоруссии прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку.

Пострадавший объяснил, что подал ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев.

Ранее в Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией.