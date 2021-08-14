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Сыр с коноплей начали производить на Урале

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Depositphotos

Сыровары Урала представили новый вид творожного сыра с коноплей. Об этом сообщает E1.ru.

В публикации отмечается, что в представленные на выставке в Кадниково образцы сыра добавляли дробленые семена растения или просто украшали головки сыра листьями конопли.

«Этот сыр полезнее обычного за счет того, что обогащен. В масле конопли, что содержится в зернах, накапливаются витамины. Но семена должны быть обязательно технических сортов конопли, потому что в своем составе она не имеет наркотических веществ», — рассказал участник выставки Евгений Москвалев.

Издание отмечает, что в 15 километрах от Кадниково были развернуты опытные поля, где экспериментально выращивают коноплю. Регион планирует зарабатывать на разведении растения. Для этого ученые аграрного университета сейчас выясняют, насколько легко здесь выращивать это растение.

Ранее в Свердловской области обнаружено поле конопли площадью почти в 300 тысяч квадратных метров. Общая масса конопли (расчетным путем) составила 26,761 тыс. килограммов.

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