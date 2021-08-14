Россиянам рассказали, чем опасна вспененная упаковка

Упаковка для продуктов и одноразовая посуда из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу человеческому здоровью. Об этом РИА Новости рассказали Российском экологическом операторе (РЭО).

В компании напомнили, что такая упаковка из пены очень популярна — она недорогая, легкая по весу, имеет нейтральный внешний вид. Из полистирола делают одноразовую посуду, вспененные подложки, контейнеры для еды и упаковку для яиц.

«Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%», — заявили в РЭО.

По данным специалистов, при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества. Разлагается полистирол под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода, а особенно под влиянием повышенных температур £ — поэтому такую упаковку нельзя нагревать, а лучше вообще максимально ограничить ее контакт с продуктами питания.

Ранее стало известно, что российские ученые создали «электронный нос» для определения свежести продуктов.