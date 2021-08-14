На Камчатке подняли на берег тело пилота, погибшего при крушении Ми-8

Поисковая операция на месте крушения туристического вертолета Ми-8 продолжается, вблизи обломков вертолета обнаружены тела трех погибших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек», — написал Солодов.

Он уточнил, что последующие поисковые работы будут проводиться все светлое время суток.

Ранее сообщалось, что несколько тел туристов обнаружили в Курильском озере на Камчатке рядом с фюзеляжем упавшего ранее вертолета Ми-8.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись.

Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.