В России признали нежелательной бельгийскую правозащитную организацию

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной правозащитной организации International Partnership for Human Rights (IPHR) со штаб-квартирой в бельгийской столице Брюсселе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights… Королевство Бельгия», — рассказали в Генпрокуратуре.

В сообщении отмечается, что деятельность IPHR угрожает конституционному строю РФ и угрожает национальной безопасности.

Генпрокуратура проинформировала Министерство юстиции о принятом решении. В скором времени Минюст внесет IPHR в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа», связанным с Open Russia Civic Movement, Open Russia, которые признаны в России нежелательными организациями.