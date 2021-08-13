В Новороссийске ввели режим ЧС из-за непогоды

Власти Новороссийска ввели режим ЧС из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения двухмесячной нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В Краснодарском крае всю ночь шли сильные ливни: в регионе были подтоплены пять муниципалитетов — Новороссийск в их числе, передает телеканал «Россия Кубань».

В ночь на 13 августа в Новороссийске выпало 52 мм осадков. Жилищно-коммунальные службы города заняты устранением последствия подтоплений — расчищают дороги и ливневые стоки.

Городские власти не рекомендуют жителям Новороссийска и отдыхающим там туристам выходить на набережную, появляться на пляжах и купаться. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Помимо проливного дождя в Новороссийске ожидается усиление ветра до 30 м/c, что может привести к образованию смерчей.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил жителей Юга России о «библейском потопе».