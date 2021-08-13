Сильный дождь затопил несколько районов Керчи

В Керчи из-за сильного ливня в зоне подтопления оказались несколько районов города — городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«В центральной части города зафиксировано подтопление стадиона водами реки Катерлез. Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тыс. куб. м воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», — заявили в пресс-службе мэрии.

По словам председателя правительства республики Крым Юрия Гоцанюка, дожди подтопили около 100 домов и почти 200 придомовых территорий.

В Керчь были направлены 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС России и 16 единиц техники.

Ранее жителей Юга России предупредили о «библейском потопе».

По словам метеоролога Евгения Тишковца, в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, что составит более 370% от нормы августа.

В Керчи за этот же промежуток времени выпадет 151 миллиметр осадков, в то время как месячная норма в регионе составляет 44 миллиметра.