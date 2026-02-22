Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ под Киевом

СПЖ: сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Счастливое
Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) установили контроль над храмом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ).

«В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о захвате стало известно 21 февраля. После этого к храму прибыл настоятель и верующие — вокруг объекта разместилось значительное число сотрудников полиции, военных и молодежи. За попытку вести видеосъемку активисты угрожали прихожанам расправой, отметили в СПЖ.

До этого заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что мир на Украине не сможет наступить, пока гонения на каноническую УПЦ не прекратятся.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжит считать ПЦУ неканонической и одной из причин репрессий против канонической церкви на Украине.

Ранее ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!