Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ под Киевом

Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) установили контроль над храмом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ).

«В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о захвате стало известно 21 февраля. После этого к храму прибыл настоятель и верующие — вокруг объекта разместилось значительное число сотрудников полиции, военных и молодежи. За попытку вести видеосъемку активисты угрожали прихожанам расправой, отметили в СПЖ.

До этого заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что мир на Украине не сможет наступить, пока гонения на каноническую УПЦ не прекратятся.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжит считать ПЦУ неканонической и одной из причин репрессий против канонической церкви на Украине.

Ранее ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине.