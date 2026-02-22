«У нее нет таланта»: Трамп потребовал от Netflix уволить члена совета директоров Райс

Президент США Дональд Трамп потребовал от американской компании Netflix немедленно уволить члена совета директоров Сьюзан Райс или «понести последствия». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Райс расисткой и политическим хакером без таланта и навыков.

«Сколько ей платят, и за что?» — написал глава Белого дома.

Возмущение Трампа связано с комментарием Райс в подкасте Preet Bharara, где она заявила, что в случае победы демократов на промежуточных выборах, корпорации, которые пренебрегали регулированием при администрации Трампа, столкнутся с «повесткой подотчетности».

В феврале сообщалось, что Paramount Skydance усилила свое предложение по покупке Warner Bros. Discovery, добавив ряд финансовых стимулов для акционеров.

В настоящий момент и Netflix, и Paramount заинтересованы в активах Warner Bros, потому что в результате они получат компанию, чья рыночная капитализация — примерно $69 млрд. Они также получат популярные франшизы («Игра престолов», «Гарри Поттер», супергерои DC) и, в целом, обширную библиотеку контента.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.

Ранее Paramount подала в суд на Warner Bros.