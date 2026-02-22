Размер шрифта
«Насущная необходимость»: папа Лев XIV призвал остановить военные действия на Украине

Папа Римский призвал молиться о прекращении боевых действий на Украине
REMO CASILLI/Reuters

Папа Римский Лев XIV во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра призвал молиться о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Понтифик сказал, что мир нельзя откладывать, и назвал его «насущной необходимостью», которая должна вылиться в ответственные решения.

«Я вновь настоятельно призываю: пусть замолчит оружие, пусть прекратятся бомбардировки, пусть без промедления будет достигнуто перемирие, и пусть укрепится диалог, чтобы открыть путь к миру», — заявил Лев XIV.

Он добавил, что любые боевые действия — «рана, нанесенная всему человечеству». Она сказывается на поколениях. Сейчас папу Римского особенно беспокоит сильный зимний холод, который усугубляет ущерб от бомбардировок.

В конце декабря Лев XIV передал три грузовика гумпомощи наиболее пострадавшим от ударов регионам Украины. Речь шла о 100 тыс. порций дегидрированных супов. Кардинал Конрад Краевский, раздатчик папской милостыни, заявил, что дар Льва XIV — это «небольшой жест» в поддержку украинских семей, которые подобно Деве Марии, Иосифу и младенцу Иисусу, переживают тяготы, неопределенность и страхи в поисках убежища.

Ранее Папа Римский высказался о своем визите на Украину.
 
