В США подтвердили, что переговоры с Ираном запланированы на 26 февраля

Axios: переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на 26 февраля
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Переговоры США и Ирана по ядерной проблематике запланированы на 26 февраля. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Американский чиновник подтвердил, что ядерные переговоры с Ираном запланированы на четверг», — написал он.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи может встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Женеве 26 февраля. По данным Axios, США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Отмечается, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
