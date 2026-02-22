Нападающего сборной Канады по хоккею Макдэвида признали MVP на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского хоккейного турнира в Италии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В шести матчах на Играх канадец набрал 13 очков, забросив две шайбы и отдав 11 результативных передач. Его показатель полезности составил «+5». Таким образом, Макдэвид стал лучшим бомбардиром турнира. Из снайперов выделили его соотечественника Маклин Селебрини, на счету которого пять заброшенных шайб. Ведущим вратарем был признан американец Коннор Хеллебайк, отразивший 95,6% бросков по своим воротам, а лучшим защитником — американец Куинн Хьюз.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

Американские хоккеисты выиграли Олимпиаду в третий раз в истории и впервые с 1980 года. До этого команда США дважды становилась чемпионом — в 1960 и 1980 годах. В активе сборной США также восемь серебряных и одна бронзовая медаль. Сборная Канады, девятикратный олимпийский чемпион, завоевала четвертое серебро в истории и впервые с 1994 года осталась без золота.

Ранее Норвегия выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2026.