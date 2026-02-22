Размер шрифта
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2026

Норвегия одержала победу в медальном зачете на Олимпиаде в Италии
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Сборная Норвегии стала победителем медального зачета на зимних Олимпийских играх в Италии.

В активе норвежских спортсменов 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Таким образом, команда обновила собственный рекорд зимних Олимпиад по общему числу наград, который был установлен на Играх-2018 в Пхенчхане (39 медалей).

В тройку лидеров также вошли сборные США с активом 12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей и Нидерландов (10-7-3). Всего на Олимпиаде было разыграно 116 комплектов медалей.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее Татьяна Тарасова недовольна допуском россиян на закрытие ОИ в момент других запретов.
 
