Еще в двух аэропортах Московского региона приостановили полеты

В аэропортах Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку самолетов
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях в воздушных гаванях опубликован в 18:45. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные меры были приняты в Шереметьево и Внуково. Работа воздушных гаваней приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву. В течение 22 февраля город попытался атаковать уже 21 дрон.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».
 
