Экс-тренер сборной объяснил, почему хоккеисты США победили на Олимпиаде

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что сборная США победила в олимпийском хоккейном турнире благодаря вратарю Коннору Хеллебайка. Его слова передает РИА Новости.

«Нельзя говорить о том, что канадцы не полностью настроились на финал, ведь после второго периода соотношение бросков по воротам было 36:17 в их пользу. Хотя в итоге оно стало 42 на 28. В пользу американцев были определенные элементы везения, и, конечно же, игра вратаря Хеллебайка, который провел матч на очень сильном уровне. Я думаю, что это основные факторы победы сборной США», — сказал Крикунов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

Американские хоккеисты выиграли Олимпиаду в третий раз в истории и впервые с 1980 года. До этого команда США дважды становилась чемпионом — в 1960 и 1980 годах. В активе сборной США также восемь серебряных и одна бронзовая медаль. Сборная Канады, девятикратный олимпийский чемпион, завоевала четвертое серебро в истории и впервые с 1994 года осталась без золота.

Ранее нападающего Канады Коннора Макдэвида признали MVP на Олимпиаде.