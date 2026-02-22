Аэропорты Москвы начали выполнять рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово выполняют полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 19:41. В нем уточняется, что актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушных гаваней. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. Таким же образом рейсы выполняет подмосковный Жуковский.

До этого полеты в этих аэропортах были приостановлены на фоне налетов БПЛА на Москву. В течение 22 февраля город попытался атаковать уже 21 дрон.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.