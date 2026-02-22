РПЦ сделала подарки военным ко Дню защитника Отечества

Русская православная церковь (РПЦ) в преддверии Дня защитника Отечества передала подарки военнослужащим в подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

«В преддверии Дня защитника Отечества делегация издательского совета Русской православной церкви… доставила гуманитарную помощь и подарки в расположение подразделения ВС Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что бойцам также передали молитвословы и художественную литературу. Кроме того, военнослужащим позволили выбрать книги для своих семей, которые они могут подписать и отправить родным.

В РПЦ уточнили, что подписанные книги будут переданы семьям военнослужащих по случаю Дня православной книги, который отмечается 14 марта.

До этого глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что увеселения и застолья 23 февраля будут неуместны, поскольку в текущем году праздничный день совпадает с началом Великого поста. Он подчеркнул, что в этом году дата особенно значима, поскольку первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими.

