Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

РПЦ сделала подарки военным ко Дню защитника Отечества

РПЦ: бойцам ВС РФ были переданы подарки ко Дню защитника Отечества
Максим Богодвид/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) в преддверии Дня защитника Отечества передала подарки военнослужащим в подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

«В преддверии Дня защитника Отечества делегация издательского совета Русской православной церкви… доставила гуманитарную помощь и подарки в расположение подразделения ВС Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что бойцам также передали молитвословы и художественную литературу. Кроме того, военнослужащим позволили выбрать книги для своих семей, которые они могут подписать и отправить родным.

В РПЦ уточнили, что подписанные книги будут переданы семьям военнослужащих по случаю Дня православной книги, который отмечается 14 марта.

До этого глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что увеселения и застолья 23 февраля будут неуместны, поскольку в текущем году праздничный день совпадает с началом Великого поста. Он подчеркнул, что в этом году дата особенно значима, поскольку первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими.

Ранее психолог рассказал, как выбрать подарок на 23 февраля.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!