В Германии раскритиковали идею о запрете соцсетей для детей

Представитель ХСС Хоффманн раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ
Markus Schreiber/AP

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн раскритиковал инициативу своих партнеров по правящей коалиции о введении в Германии возрастных ограничений на использование соцсетей. Об этом он заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Эта дискуссия о запрете не соответствует реальности. Необходимо, чтобы они [дети] учились развивать собственную медийную компетенцию в сочетании с лучшей защитой от контента, опасного для несовершеннолетних», — сказал он.

Хоффманн считает, что вместо запретов следовало бы обучить подрастающее поколение «правильному обращению» с соцсетями.

До этого сообщалось, что партия немецкого канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) выступила за возрастной ценз при использовании соцсетей детьми. Для защиты несовершеннолетних ХДС предлагает запретить пользоваться соцсетями до 14 лет. В партии отметили, что считают детей и молодежь наиболее уязвимыми в цифровой сфере.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.
 
