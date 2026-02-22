«Воровская жизнь нелегкая»: Непряева пошутила про марафон, где надела чужие лыжи

Непряева сравнила с воровской жизнью инцидент с чужими лыжами на марафоне

Российская лыжница Дарья Непряева с иронией отреагировала на случайный обмен лыж во время марафона на 50 км на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменка выложила в своих соцсетях видео, сопроводив его песней «Воровская жизнь нелегкая», а лицо закрыла большим клоунским эмодзи.

Непряева совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Дмитрий Васильев назвал дисквалификацию Непряевой после марафона проявлением цинизма.