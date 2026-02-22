В горящем на северо-востоке Москвы здании остановили распространение огня

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании. Об этом сообщает столичное управление МЧС на канале в мессенджере Max.

Там добавили, что открытое горение в здании было ликвидировано. При возгорании никто не пострадал.

Пожар на улице Образцова начался днем. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности. Из-за возгорания движение по улице Образцова между домами №21 и 23 перекрыли в обоих направлениях.

Сначала огонь распространился на площади в 350 кв. м, потом его площадь увеличилась до 600 «квадратов». Пламя охватило первый и второй этажи и чердак. Во время тушения обрушилась подкровельная гардина. Из-за погоды огонь интенсивно распространялся по крыше, а в районе возгорания было сильное задымление. К борьбе с огнем привлекли 105 человек и 30 единиц техники. До прибытия пожарных пять человек самостоятельно покинули здание.

Ранее скучающие девушки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму.