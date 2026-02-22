«Цинизм»: Васильев о дисквалификации Непряевой на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что судьи на Олимпиаде в Италии проявили цинизм, решив дисквалифицировать российскую лыжницу Дарью Непряеву в масс-старте на 50 км. Его слова передает РИА Новости.

«В этой ситуации они проявили себя в полной мере. При этом они почему-то забыли дисквалифицировать французского лыжника в скиатлоне, который очевидно срезал дистанцию — и это видел весь мир. И они сами показывают весь свой цинизм и всю свою мерзость. Никто не забудет того, как они себя недостойно ведут», — сказал Васильев.

Непряева совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Александр Панжинский назвал детской ошибку Непряевой в марафоне на Олимпиаде.