Более 20 рейсов из Петербурга в Москву были отменены в воскресенье

РИА: свыше 20 рейсов из Пулково в столицу были отменены 22 февраля

Свыше 20 рейсов из аэропорта Пулково в Москву были отменены из-за временных ограничений в воздушном пространстве столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло петербургской авиагавани.

Сообщается, что на момент публикации отменены свыше 20 рейсов. Кроме того, по данным агентства, в Пулково с 15:00 мск были задержаны свыше 10 рейсов в столицу.

22 февраля Росавиация сообщала о введении временных ограничений в трех столичных аэропортах, а также в подмосковном «Жуковском». Ограничения на полеты были сняты в 16.46 мск. Работа авиагаваней была приостановлена из соображений безопасности, отмечали в ведомстве.

Из-за введенных ограничений четыре самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Как сообщили в пресс-службе Внуково, сотрудники аэропорта работают в усиленном режиме на фоне введенных ограничений на полеты.

