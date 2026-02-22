Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Дания срочно эвакуировала члена экипажа подлодки США у побережья Гренландии

Датская армия помогла члену экипажа подлодки США у побережья Гренландии
wadstock/Shutterstock/FOTODOM

Датские военные срочно эвакуировали члена экипажа американской подводной лодки у берегов Гренландии, после того как президент США Дональд Трамп объявил о планах направить в регион плавучий госпиталь для заботы о жителях острова. Об этом пишет The Independent.

Датское объединенное арктическое командование провело операцию вечером 21 февраля в 13 км от Нуука, столицы Гренландии. Члена экипажа, которому потребовалась помощь врачей, забрал вертолет и доставил в больницу острова для оказания неотложной медицинской помощи.

Накануне Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии. По его словам, о жителях острова «никто не думает», и США намерены позаботиться о многих больных людях.

Однако премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг эту инициативу. На острове приняли ее к сведению и выразили американскому лидеру благодарность. При этом Нильсен отметил, что в Гренландии, в отличие от США, есть бесплатное государственное здравоохранение.

Гренландия — часть Дании. В 2009 году остров получил от королевства автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов.

Ранее Белый дом прокомментировал фото Трампа с пингвином в Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!