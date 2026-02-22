Размер шрифта
В Иране назвали обязательные условия для нового соглашении с США

МИД Ирана: новое соглашение с США должна включать мирный атом и снятие санкций
Sha Dati/Global Look Press

Договоренность Ирана с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью CBS.

«Мы можем договориться об основных вещах: иранская ядерная [программа] — мирная и остается мирной навсегда, в то же время больше санкций будут сняты», — сказал он.

По словам Аракчи, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Ирана продвинулась.

Министр иностранных дел Ирана также заявил, что Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы, а обогащение урана является суверенным правом исламской республики.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
