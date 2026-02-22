В Малайзии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у побережья Малайзии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 97 км к северу от города Кота-Кинабалу. Очаг залегал на глубине 620 км. О жертвах или разрушениях не сообщается.

Накануне землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Братиславе и в ее окрестностях. Его эпицентр находился недалеко от Шаморина, на глубине около 10 км.

12 февраля землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 6:27 по местному времени (1:27 мск). Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 180 км от города Хэнчунь, в котором проживают более 31 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана с предпоследним уровнем опасности.