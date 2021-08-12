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Двенадцать человек пострадали при взрыве газа в маршрутном такси в Воронеже

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Двенадцать человек пострадали при взрыве хлопка газа в маршрутном такси в Воронеже, сообщает Baza.

В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются. По данным издания, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.

В скорой помощи подтвердили ТАСС, что число пострадавших увеличилось до 12 человек.

На месте происшествия работают также сотрудники ФСБ. Обломки автобуса исследуют на предмет наличия следов взрывчатых веществ.

Ранее автобус, следовавший по маршруту №43, загорелся на улице Годенко в Красноярске. Возгорание в общественном транспорте оперативно потушили, потому что рядом была машина пожарных. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из загоревшегося транспорта, в результате происшествия никто не пострадал.

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