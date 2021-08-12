Стали известны подробности крушения вертолета с туристами на Камчатке

Вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упал на территории Южно-Камчатского заказника, сообщили в правительстве Камчатского края.

«По данным сотрудников службы охраны заповедных территорий, вертолет с туристами на борту при заходе на посадку в условиях плохой видимости упал в воду возле кордона «Озерный» Южно-Камчатского заказника. Сейчас в окрестностях Курильского озера пасмурная погода, туман. На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании «Витязь-Аэро», находятся 13 пассажиров и три члена экипажа», — говорится в сообщении.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал РИА Новости, что один ребенок был на борту упавшего на Камчатке вертолета.

Как передает «Интерфакс», семь человек выжили при крушении, о состоянии и местонахождении остальных пассажиров не сообщается.

Официальных данных о выживших и погибших при крушении вертолета пока нет.

Спасатели и водолазы вылетели к месту падения вертолета. К поискам привлечено 45 человек и восемь единиц техники, сообщает ТАСС.

По данным властей, сотрудники авиакомпании и заповедника вылетели на место аварии. В дальнейшем они будут информировать о ситуации на месте крушения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

Ранее сообщалось, что вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. По одной из первых версий, вертолет рухнул в Курильское озеро. На место ЧП были направлены экстренные службы.

Известно, что упавший на Камчатке Ми-8 находился в исправном состоянии, он проходил капитальный ремонт в прошлом году.

По телефону горячей 8 (4152)30-10-99 заинтересованные могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь.