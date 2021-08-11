В Абхазии пациент с COVID-19 умер из-за скачка электричества

В госпитале Гудауты, специализированном на лечении больных с SARS-CoV-2, из-за перебоев электропитания скончался пациент. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на выступление министра здравоохранения республики Эдуарда Бутбы в эфире государственного телевидения.

«Больным незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не увенчались успехом, пациент 1957 года рождения умер, еще трое — в тяжелом состоянии», — сказал Бутба.

По словам министра, из-за скачка электричества без света остались две палаты реанимации.

Он отметил, что уже посетил медицинское учреждение, и добавил, что там также побывали сотрудники абхазской генеральной прокуратуры.

По данным оперативного штаба страны, в Гудаутском госпитале лежат 159 инфицированных коронавирусом пациентов, 34 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее число погибших из-за аварии во владикавказской больнице увеличилось до 11 человек.