СК завел дело после разлива нефти под Новороссийском

Следователи возбудили уголовное дело по статье о загрязнении морской среды после разлива нефти у Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В СК добавили, что лица, причастные к преступлению, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются. Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию, прокуроры оценят, как эксплуатировался водный транспорт.

7 августа стало известно, в порту города Новороссийск произошел залповый выброс сырой нефти при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции). Отмечалось, что инцидент произошел в море в 6 км от берега. Последствия разлива нефтепродуктов начали устранять аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий выброса.