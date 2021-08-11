Российский город возглавил рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом в мире

Мировой рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы возглавил Красноярск, о чем свидетельствуют данные сервиса IQAir.

По состоянию на 17:20 мск 11 августа, Красноярск находился на первой строчке списка с индексом качества воздуха (AQI) — 305. С меньшим уровнем загрязнения на втором и третьем месте рейтинга расположились Дакка (Бангладеш) и Кабул (Афганистан) — 179 и 151 соответственно. В десятку мегаполисов вошли Дубай (ОАЭ), Улан-Батор (Монголия), Денвер (США), Мадрид (Испания), Колката (Индия), Лахор (Пакистан), Сантьяго (Чили). Москва занимает 16 строчку рейтинга с AQI — 83. Наиболее чистый воздух, согласно приведенным данным, в Сиднее (Австралия), Мельбурне (Австралия) и Праге (Чешская Республика).

В зависимости от уровня загрязнения атмосферы города распределяют по зонам, из которых зеленый сектор соответствует «хорошему» показателю, желтый — «умеренному», а последний «фиолетовый» означает «повышенную опасность».

Как сообщалось ранее, в красноярском воздухе обнаружили превышение нормативов по загрязняющим веществам. До города ранее дошел дым от лесных пожаров. Семилетний Владимир Каменев из Красноярска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с дымом от пожаров в городе, после того, как мама запретила ему гулять на улице из-за грязного воздуха. На вопрос мальчика, что же тогда делать, мама в шутку предложила обратиться к президенту России. Первоклассник принял предложение всерьез и попросил помочь родителей записать видео, по такому случаю специально надев галстук.