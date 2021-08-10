Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что уйдет в отставку через две недели на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.

«В сложившихся обстоятельствах лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону... и именно так я и поступлю. <...> Моя отставка вступит в силу через 14 дней», — сказал он.

По словам Куомо, после его отставки новым губернатором станет его заместительница Кэти Хочул.

»[Она] умна и компетентна, транзит должен быть беспроблемным», — добавил он.

Губернатор Нью-Йорка, согласно докладу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.

Ранее президент США Джо Байден призвал Куомо подать в отставку.