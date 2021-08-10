«Единое окно» для семей с детьми появится во всех регионах России до конца года

Служба помощи для детей и семей с детьми в России станет «единым окном» по различным вопросам — от разрешения экстренной ситуации до консультирования, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка

Накануне уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и генеральный директор АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей «Диалог» Алексей Гореславский подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта, который будет реализован до конца года.

Проект предполагает включение в систему оказания соцпомощи не только государственных и муниципальных организаций, но и волонтерских движений, НКО, общественных организаций и благотворительных фондов. Служба помощи объединит единый телефонный номер, онлайн-платформу с возможностью обратной связи и чат-бот, который ответит на наиболее распространенные вопросы.

АНО «Диалог» выступит оператором проекта, и с помощью уже отработанных в Центрах управления регионами методик мониторинга и обработки сообщений поможет выстроить оперативную систему социальной помощи. Работа с обратной связью — одно из ключевых направлений работы «Диалога».

«Каждое слово, каждая фраза подписанного сегодня документа отражает ту масштабную работу, которую мы провели совместно с АНО «Диалог», с командой нового проекта, который родился в результате нашего взаимодействия. Этот проект позволит приблизить социальную поддержку и помощь к человеку», — заявила Анна Кузнецова.

По ее словам, реализация проекта позволит «не бегать по ведомствам, собирая бумажки», а получать помощь в заявительном порядке.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предлагает госпитализировать детей-инвалидов совместно с родителями.