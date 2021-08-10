Ученый заявил, что переболевшим COVID необходимо прививаться

У переболевших коронавирусом может не хватать иммунитета для защиты от новых штаммов коронавируса, поэтому таким людям необходимо спустя полгода после выздоровления привиться. Об этом сообщил руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает РИА «Новости».

«Все мировые вакцины, которые общепризнаны и хороши, все защищают от «дельта»-вируса, а вот переболевшим как раз надо ревакцинироваться, потому что они болели «китайским» вирусом, и тот иммунитет, который у них образовался, зачастую недостаточен», — сказал ученый.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 — «Спутник V». В дальнейшем российские ученые разработали противокоронавирусные вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Ранее вирусолог объяснил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19.