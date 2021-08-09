Уральская пенсионерка рассказала о нападении сиделки

Ветеран труда Ольга Лихачева из Екатеринбурга рассказала подробности нападения на нее сиделки, сообщает 360.

По словам Лихачевой, она попросила сиделку измерить ей давление, та в ответ стала бить женщину по рукам и голове.

«Она повалила меня на пол, я сидела на стуле, вот тут. И стала пинать меня. А защищаться бесполезно, потому что она вошла в ярость. Она бы меня убила», — сообщила Лихачева.

После случившегося сиделка положила Лихачеву на кровать и ушла. На следующий день она обзывала пенсионерку и раздраженно реагировала на общение с ней.

По информации СМИ, Лихачева больше 60 лет проработала учителем в екатеринбургской школе. Ее внучка живет в Бельгии и оплачивает услуги сиделки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю женщину. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по данному факту. В ведомстве заявили, что доследственную проверку организовали органы полиции по заявлению родственников ветерана. По предварительным данным, избила наемная сотрудница компании, оказывающая услуги по уходу за престарелыми. В региональной прокуратуре также сообщали, что у пострадавшей зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.