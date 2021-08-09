Беженец, поджегший собор Нанта, убил священника

Выходец из Руанды Эмманюэль Абейсенга, причастный к поджогам собора в Нанте, признался в убийстве французского священника Оливье Мэра. Об этом сообщает BFMTV.

Утром 9 августа Абейсенга пришел в жандармерию Мортань-сюр-Севр и признался в преступлении. Позже тело Мэра было обнаружено в городе Сен-Лоран-сюр-Севр на территории общины братьев-миссионеров. К месту происшествия направился министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Полностью поддерживаю всех католиков нашей страны после трагического убийства священника в Вандее», — сообщил он в Twitter.

По информации французской полиции, Абейсенга до сих пор находится под судебным контролем по делу о поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте в 2020 году.

Каксообщалось ранее, Абейсенга признался, что поджег здание в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. В огне утрачен старинный орган, созданный Жаком Жирарде в 1620 году, витражи восточного фасада 1499 года, а также священные реликвии, «пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны».