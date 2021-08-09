Мэр Нагасаки на траурной церемонии призвал к сокращению ядерных запасов

Мэр города Нагасаки, пострадавшего от американской ядерной бомбардировки на исходе Второй мировой войны, призвал Россию и Соединенные Штаты к дальнейшему сокращению запасов ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения ... я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений», — заявил мэр Томихиса Тауэ на траурной церемонии по случаю 76-й годовщины бомбардировки.

Кроме того, Тауэ призвал японское правительство «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)».

Два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия произошли 6 и 9 августа 1945 года — японские города Хиросима и Нагасаки подверглись американскому ядерному удару.

В Хиросиме 6 августа прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки

Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно 110 квадратных километров, в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, а город был почти полностью разрушен. Мощность атомного взрыва в Нагасаки была больше, чем в Хиросиме.

Накануне в Японии прошла минута молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки.