Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак назвала президента Владимира Путина «архитектором нового мира и новой России».

«Это единство в многообразии… <...> Это надо запустить. Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин – архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает – очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила Поклонская.

По ее словам, речь идет о «разрушении тех старых устоев», в том числе однополярного мира. Также это формирование России как «мощной и могущественной державы». Несмотря на все трагические события, которые сегодня происходят, это удается, заметила Поклонская.

До этого чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его словам, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Яковенко добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, до еще одной цивилизации в числе других.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».