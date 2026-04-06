Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России

Поклонская назвала Путина архитектором нового мира и новой России
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак назвала президента Владимира Путина «архитектором нового мира и новой России».

«Это единство в многообразии… <...> Это надо запустить. Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин – архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает – очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила Поклонская.

По ее словам, речь идет о «разрушении тех старых устоев», в том числе однополярного мира. Также это формирование России как «мощной и могущественной державы». Несмотря на все трагические события, которые сегодня происходят, это удается, заметила Поклонская.

До этого чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его словам, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Яковенко добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, до еще одной цивилизации в числе других.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!