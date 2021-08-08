В Новокузнецке из-за сбоя у жителей образовались задолженности в миллионы рублей

В Новокузнецке из-за сбоя в системе транспортных карт у жителей образовались задолженности в десятки миллионов рублей, сообщает сайт city-n.ru.

Жители города массово сообщили об огромных суммах задолженностей, образовавшихся на транспортных картах — от 3 до почти 20 млн рублей.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — написал один из жителей города.

Управление по транспорту Новокузнецка объяснило гигантские долги сбоем в системе. Для выведения карты из стоп-листа и актуализации баланса горожанам предлагается звонить на единый номер: 8-800-600-0807.

«Уважаемые пассажиры! Просим вас воздержаться от оплаты проезда транспортными картами в ближайшие сутки: единой транспортной картой, картой школьника, картой учащегося, картой пенсионера. По возможности оплачивайте проезд банковскими картами и наличными средствами», — сообщили в новокузнецкой администрации.

Власти города принесли извинения за доставленные неудобства.