Мать ударила ребенка-инвалида ножом в глаз в Сызрани

Следователи начали проверку инцидента, когда мать ударила ножом в глаз сына-инвалида в Сызрани. Ребенок ничего не слышит и не говорит, причина нападения неизвестна, сообщает kp.ru.

В больницу с тяжелой травмой глаза доставили ребенка-инвалида 4 августа. В результате пострадавший теперь может ослепнуть на один глаз из-за полученной травмы.

«На данный момент известно, что травму он получил во дворе своего дома от матери», — сообщают источники издания в правоохранительных органах.

По словам матери 9-летнего сына, травма была получена им из-за неосторожного обращения с ножом.

Нож изъяли, мальчик-инвалид сейчас в больнице. Также с семьей в настоящий момент работают специалисты.

Ни отец, ни мать в поле зрения органов системы профилактики не фигурировали. Семью считали благополучной.

Ранее в Красноярске мужчина ударил ребенка ножом. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, 1974 года рождения, который в одном из подъездов жилого дома напал на 9-летнего ребенка и нанес ножевое ранение в шею.