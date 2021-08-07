106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом COVID-19

В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом коронавируса, передает телеканал ARY News.

Как сообщается, Хасин Биби лечилась в одной из больниц города Карачи и после выздоровления была выписана из отделения для пациентов с COVID-19. Выздоровление пакистанки отпраздновали родственники и персонал клиники, разрезав по данному поводу торт.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».

Ранее в Ивановской области 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса.