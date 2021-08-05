85-летний британец победил на фестивале крыжовника, вырастив ягоду размером с персик

Житель йоркширской деревни Эгтон-Бридж победил на ежегодном фестивале крыжовника, сообщает The Guardian.

85-летний Брайан Неллист вырастил ягоду, вес которой составил 47,5 граммов.

Однако победа досталась ему непросто – его крыжовник лишь на несколько долей грамма опередил ближайшего конкурента. При этом мировой рекорд, поставленный в позапрошлом году, остался непоколебимым – тогда жителю Йоркшира удалось победить на фестивале с ягодой массой 64,5 грамма.

Ян Вудкок, президент Общества крыжовниководов, прокомментировал напряженную борьбу между участниками. Он подчеркнул, что с каждым годом состязания становятся все интереснее.

Также широко обсуждаемой темой стала неприятная ситуация вокруг действующего чемпиона аналогичного фестиваля, недавно вновь проведенного в деревне Густри (графство Чешир, Англия). Терри Прайс не смог участвовать ни в местной выставке, ни в Эгтон-Бридж из-за того что накануне его кустарник был отравлен неизвестным злоумышленником. Президент ассоциации крыжовниководов Густри организовал расследование и доставил образцы погибших кустов в химическую лабораторию для проведения расследования. Терри Прайс уверен, что преступление совершил кто-то из его конкурентов.

Врачи-диетологи предупредили о вреде крыжовника.