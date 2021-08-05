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Роспотребнадзор предложил создать единый каталог штаммов вирусов

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Reuters

Роспотребнадзор опубликовал проект постановления с предложением создать единый национальный каталог штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

По словам авторов проекта, главной задачей каталога является формирование, пополнение и сохранение информации о природных и генетически модифицированных штаммах бактерий и вирусов. Документ, предположительно, начнет действовать с 1 июля 2022 года.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм коронавируса. Штамм коронавируса невозможно определить по симптомам, для этого нужны специальные расшифровки генома вируса.

При этом штамм «дельта» отличается большей заразностью и протекает тяжелее, поэтому лечение также более сложное и продолжительное, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, для исключения вероятности заражения новыми штаммами рекомендуется повторная вакцинация.

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