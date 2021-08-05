Против закурившей на борту самолета россиянки возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении пассажирки, закурившей на борту рейса Бодрум — Москва. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело было возбуждено но статье «Оскорбление представителя власти».

3 августа правоохранители прибыли к самолету в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения экипажа о пассажирке, которая нецензурно выражалась, кричала, размахивала руками и не реагировала на замечания, после чего закурила сигарету. Ей предложили проследовать в дежурную часть, однако в ответ на требования полицейских женщина стала выкрикивать оскорбления и активно жестикулировать. В отношении женщины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

На следующий день она рассказала свою версию происшествия и заявила, что ее избили в полиции.