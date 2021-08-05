В Москве выявили 3 227 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 3 227 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 1 519 621 случай инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее в городе выявили 2 502 случая заражения.

Отмечается, что за последний день госпитализирован 901 пациент с COVID-19, 68 человек скончались. За весь период жертвами инфекции в российской столице стали 25 994 человека.

В настоящее время на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 428 человек.

При этом вылечились 4 477 человек, с начала эпидемии — 1 378 924.

Ранее стало известно, что в России с начала пандемии зарегистрировано 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умерли 162 509 человек, выздоровели 5 700 212 пациентов.

В понедельник, 2 августа, в США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.