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СК возбудил уголовное дело после того, как отец выбросил ребенка с пятого этажа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи ГСУ СК РФ возбудили уголовное дело после того, как на юго-востоке Москвы нашли трехлетнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, в момент инцидента в квартире с мальчиком находился его отец, местоположение которого в настоящий момент устанавливается.

Ранее сообщалось, что отец — 24-летний Леонид Кудрявцев — был в состоянии наркотического опьянения. Выбросив ребенка, возможно, в ходе ссоры, он сбежал. Родственники сообщили, что мать ребенка не была дома, она находится в другом городе.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с инцидентом.

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