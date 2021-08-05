В Техасе фургон с нелегалами врезался в столб: 10 погибших, 13 пострадавших

Не менее 10 человек погибли и еще 13 получили ранения после того, как фургон с незаконными мигрантами врезался в столб в Техасе. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел примерно в 55 милях к северу от приграничного города Мак-Аллен. На момент аварии в машине находились 30 человек. Автомобиль свернул с дороги и врезался в столб, сообщил телеканалу лейтенант Крис Оливарес из Департамента общественной безопасности Техаса. По его словам, водитель транспортного средства погиб. Представитель правоохранительных органов также отметил, что в момент аварии за фургоном не было погони.

4 августа на западе Москвы столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, и грузовой автомобиль коммунальных служб. В момент происшествия в автобусе находились 30 человек. Более 10 человек обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, водитель автобуса при обгоне не справился с управлением, машину занесло, что и привело к аварии.

До этого в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа произошло ДТП с автобусом, который вез российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. В результате инцидента три россиянина скончались, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них попали в реанимацию.