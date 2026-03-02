В Киеве раздались мощные взрывы

Мощные взрывы раздаются в Киеве на фоне работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Оставайтесь в укрытиях!», — написал он.

По данным издания «Страна.ua», средства ПВО отражают налет российских беспилотников.

Утром 26 февраля стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. По данным Telegram-канала SHOT, российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА, а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Гераней» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Начиная с 4 утра, взрывы гремели в Киеве и пригороде. Под ударом ракет Х-101 оказалась подстанция Киевская-750. К тому же были поражены объекты около столицы Украины. Также зафиксированы прилеты по целям в Запорожье, Виннице и в Харькове.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров призвал не верить сообщениям Киева о нанесенном Россией ущербе.